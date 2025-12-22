DOLAR
Kastamonu'da 14. Kattan Düşen Eser Mumcuoğlu Davasında Nişanlısı Beraat Etti

Kastamonu’da 27 Şubat 2025’te 14’üncü kattan düşen Eser Mumcuoğlu soruşturmasında, nişanlısı S.Ö. hakkında açılan dava beraatla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:13
Kastamonu'da 14. Kattan Düşen Eser Mumcuoğlu Davasında Nişanlısı Beraat Etti

Kastamonu'da 14’üncü kattan düşen Eser Mumcuoğlu davasında beraat kararı

Olay, 27 Şubat 2025 tarihinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu, sitenin 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası aynı evde ikamet eden ve olay sırasında birlikte alkol aldıkları tespit edilen nişanlısı S.Ö. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı. Hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde "kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan S.Ö., karar duruşmasında tutuksuz olarak yargılandı.

Duruşmada yapılan savunmalar

Sanık S.Ö. son savunmasında şunları söyledi: "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Hayatımın hiçbir aşamasında bir kadına ne de bir canlıya zarar vermedim. Önceki beyanlarını tekrar ediyorum, beraatımı talep ediyorum".

S.Ö.'nün avukatı duruşmada şu savunmayı yaptı: "Eser, olay günü not bırakmıştır, intihar edeceğini belirtmiştir. Sosyal medya platformları üzerinden de sürekli ölümden bahsetmiştir. Ayrıca telefonu incelendiğinde öldükten sonra dahi nereye gömüleceğini, organlarının bağışlanmasını istediği görülmektedir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde bu şahsın intihara meyilli olduğu, bugün değilse bile yarın bir gün intihar etmesinin beklendiği dosyadaki delillerle sabittir. Dosyada müvekkilimizin cinayet işlediğine dair tek bir delil dahi yoktur. Dolayısıyla müvekkilimizin 'kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine dair başından itibaren dosyada tek bir delil dahi yoktur. Bu yüzden müvekkilimiz hakkında daha fazla mağduriyete sebebiyet vermemesi açısından derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz".

Eser Mumcuoğlu’nun ailesinin avukatı ise iddiaların farklı olduğunu belirterek, "Bu dosya sanığın geçtiğimiz celsede bahsettiği gibi basit bir intihar dosyası değildir. Psikolojik şiddete sürüklendiği ağır bir travma geçirmiştir. Eser’in daha öncesinde intihar girişimi olmuştur. Bunu yapmış olması psikolojik hasta olduğunu göstermez. S.Ö. baştan itibaren tutarsız ifadelerde bulunmuştur. Her ne kadar bir önceki celsede taleplerimiz reddedilmişse de dosyadaki deliller manipüle edilemez. Olay günü sabah başlayan tartışma, akşama kadar devam etmiştir. Akşam da Eser’in hazırladığı yemeği S.Ö. yememiştir. Eser, bunun üzerine ilaç içmiş ve bunu da nişanlısı görmüştür, duymuştur. Bu kadar yaşanan olayın içerisinde S.Ö., temizlik yaparak evdeki delilleri karartmıştır. Eser, S.Ö. ile 1,5 ay kadar beraberken ölmüştür. Eser’in paylaştığı notta 'her şeyden S.Ö. sorumludur' yazmaktadır. Eser, S.Ö.’nün evinde ölmüştür. Buna da sağlıklı bir ilişki olmadığı bellidir. Olay gününe ait sanığın beyanları çelişkilidir. Komşusu, 'ölmek istemiyorum' şeklinde söz duyduğunu demiştir. Keşif istedik reddedildi, tekrardan istiyoruz. Psikolojik rapor alınmasını istiyoruz. Eser ölmek istememiştir, Eser ölüme sürüklenmiştir. Bu nedenlerle sanığın en üst seviyeden cezalandırılarak tutuklanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Mahkeme kararı

Tarafların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, deliller ışığında kararını vererek S.Ö.’nün beraatına karar verdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

