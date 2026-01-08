Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama

Kastamonu'da İntihar Notu Soruşturmasında Tefeci Şebekesi Çökertildi

Soruşturmanın başlangıcı ve teknik takip

Kastamonu Havalimanı'nda görevli tekniker F.Y., 18 Ağustos 2025 tarihinde yaşamına son verdi. Geride bıraktığı intihar notu üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve şüpheli bağlantıları tespit etmek için harekete geçti. Başlatılan çalışmalar kapsamında yürütülen 4,5 aylık teknik takip sonucu tefecilik şüphesiyle bir örgüt ağı ortaya çıkarıldı.

Operasyon, ele geçirilen deliller ve gözaltılar

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 11 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., C.G., O.Y., İ.G., E.Y., G.Y., T.G., U.Ü. ve E.Y. sağlık kontrolünün ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan bu kişilerden 9 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.

