Kayseri'de Alkollü Sürücü Drift Yapıp Çıkmaz Sokakta Yakalandı

Kovalamaca sonrası yapılan kontrollerde sürücünün 0,99 promil alkollü olduğu belirlendi

Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, drift yaparak ekiplerden kaçmaya çalışırken çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda, Kayseri İl Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından F.Y. yönetimindeki 50 UF 465 plakalı otomobile dur ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına uymayan F.Y., tehlikeli araç kullanarak ve drift atarak kaçtı.

Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu F.Y., Yenimahalle’de bir çıkmaz sokağa girince ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0,99 promil alkollü olduğu belirlendi.

F.Y.'ye drift atma, alkollü araç kullanmak, ters yönde ilerlemek, tehlikeli şerit değiştirmek, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 114 bin 368 TL idari para cezası uygulandı.

Olayda, F.Y. hakkında drift atarak trafiğin güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem başlatıldı.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİNİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, DRİFT ATARAK POLİS EKİPLERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, ÇIKMAZ SOKAĞA GİRİNCE YAKAYI ELE VERDİ. YAPILAN KONTROLLERDE SÜRÜCÜNÜN 0,99 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ. SÜRÜCÜYE TRAFİĞİN İLGİLİ MADDELERİNCE TOPLAMDA 114 BİN 368 TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.