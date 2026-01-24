Kayseri'de Alkollü Sürücü Drift Yapıp Çıkmaz Sokakta Yakalandı

Kayseri'de dur ihtarına uymayan ve drift atan F.Y., 5 kilometrelik kovalamacanın ardından çıkmaz sokağa girince yakalandı; 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 02:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 02:57
Kovalamaca sonrası yapılan kontrollerde sürücünün 0,99 promil alkollü olduğu belirlendi

Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, drift yaparak ekiplerden kaçmaya çalışırken çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda, Kayseri İl Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından F.Y. yönetimindeki 50 UF 465 plakalı otomobile dur ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına uymayan F.Y., tehlikeli araç kullanarak ve drift atarak kaçtı.

Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu F.Y., Yenimahalle’de bir çıkmaz sokağa girince ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0,99 promil alkollü olduğu belirlendi.

F.Y.'ye drift atma, alkollü araç kullanmak, ters yönde ilerlemek, tehlikeli şerit değiştirmek, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 114 bin 368 TL idari para cezası uygulandı.

Olayda, F.Y. hakkında drift atarak trafiğin güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem başlatıldı.

