Malatya'da Trambüs Direğine Çarpan Araç Parçalandı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Elazığ istikametinde feci kaza — Kurtarma çalışması 30 dakika sürdü

Kaza, 18.00 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 23 AFH 115 plakalı Volkswagen Jetta marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.

Kazada, sürücü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan V.E.B. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta kağıt gibi parçalanırken, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan sürücü yaklaşık 30 dakika süren müdahale sonrası bulunduğu yerden çıkarılabildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; sürücü M.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik ve inceleme çalışması başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

