Malatya'da Trambüs Direğine Çarpan Araç Parçalandı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarparak parçalandı; sürücü M.D. ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı, kurtarma 30 dakika sürdü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:46
Elazığ istikametinde feci kaza — Kurtarma çalışması 30 dakika sürdü

Kaza, 18.00 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 23 AFH 115 plakalı Volkswagen Jetta marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.

Kazada, sürücü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan V.E.B. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta kağıt gibi parçalanırken, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan sürücü yaklaşık 30 dakika süren müdahale sonrası bulunduğu yerden çıkarılabildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; sürücü M.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik ve inceleme çalışması başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

