Konya Emirgazi'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli S.B. Yakalandı

Olay ve soruşturma ayrıntıları

Konya'nın Emirgazi ilçesinde gerçekleşen iki ayrı silahlı saldırının şüphelisi S.B., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli S.B. ilk olarak ilçe merkezinde İ.B.'yi silahla vurarak yaraladı. Saldırının ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, Emirgazi'ye bağlı Ekizli Mahallesi'ne giderek burada yaşayan D.Ü.'yü de silahla yaraladı.

İki ayrı noktada meydana gelen saldırılar sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar.

D.Ü.'nün Karapınar Devlet Hastanesi'nden Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayların ardından kaçan şüpheli S.B., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

