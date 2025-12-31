DOLAR
Artvin'de Çığ Faciası: Çobanın Kimliği Belirlendi

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki çığ faciasında, kar altından çıkarılan çobanın Ardanuçlu Suat Temel olduğu açıklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:29
Zekerya köyü Aksu Yaylası'nda yaşanan olay

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylasında bugün meydana gelen çığ faciasında, kar altında kalan çobanlardan birinin kimliği belirlendi.

Arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kar altından çıkarılan cansız bedenin, Ardanuç ilçesi sakinlerinden Suat Temel olduğu öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları askıya alındı

Bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen diğer çobanlara ulaşmak için başlatılan çalışmalar, hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle durduruldu. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

