Kayseri'de Oyun Salonunda Bıçaklı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Hasan Hüseyin K. (19) ile C.A.A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A. bıçakla H.H.K.'yi ağır yaraladı.

Müdahale ve Gelişmeler

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından H.H.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası kaçan C.A.A., polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Hastanedeki Müdahale

Hastanede tedavi altına alınan Hasan Hüseyin K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

