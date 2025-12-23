DOLAR
Keçiören Fatih Köprüsü'nde tek işçiyle süren çalışma trafiği kilitliyor

Fatih Köprüsü'ndeki yol genişletme çalışması tek mini ekskavatörle yürütülünce iş çıkışlarında uzun kuyruklar oluşuyor; sürücüler tepki gösterdi, ABB kontrollü çalışma savunuyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:18
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Fatih Köprüsü üzerinde yürütülen yol genişletme çalışmaları, bazı şeritlerin kapatılmasına yol açarak özellikle iş çıkış saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oluyor. ABB tarafından köprüde başlatılan düzenleme çalışmaları, bölge trafiğini rahatlatma amacı taşımasına karşın; uygulama biçimi sürücüler ve bölge sakinleri tarafından eleştiriliyor.

Sürücüler ve bölge sakinlerinin tepkisi

Sürücüler ve mahalle sakinleri, çalışmaların tek bir mini ekskavatör ile yürütülmesinin süreci uzattığını belirterek yetkililere hızlı çözüm çağrısında bulundu. Konuyla ilgili görüş bildiren Cavit Eğitmenoğlu şunları söyledi:

"Bu köprü gerçekten trafiğe darbe vuruyor. Ufacık bir kepçeyle iki ay sürdürmeden, yol iki günlüğüne kapatılsa veya başka yan yollardan verilse, isteyen burayı iki günde çözer. Bu yapılan hizmet değil, oyalanma. Bana göre bu çalışma hizmet yapıyormuş görünme gibi geliyor. Daha çok iş makinesiyle bir gün veya iki gün trafiği kapat, en azından yarısını yaparsın, yarısını da diğer güne bırakırsın. İki aşamalı da yapabiliyorsun ama öyle yapmıyorsun. Bir aydır, iki aydır devamlı oyalanma, göstermelik başka bir şey değil. Yetkililerden göstermelik değil de gerçekten vatandaşı rahatlatacak çalışmaların yapılmasını isterim. Akşam ve sabah çok trafik oluyor, buradan şehir hastanesine gitmek istiyorum ama tıkanıyor. Onun için bir an önce bu köprünün yapılmasını isterim"

ABB'nin açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmanın personel yetersizliğinden kaynaklanmadığını ve sürecin köprü yapısına zarar verilmemesi amacıyla kontrollü, aşamalı ve teknik zorunluluklar çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtti. ABB açıklaması şu ifadeleri içeriyor:

"Söz konusu bölgede yürütülen yol çalışmaları personel yetersizliğinden kaynaklanmamakta olup, mevcut köprü yapısına ve altyapıya herhangi bir hasar verilmemesi amacıyla kontrollü, aşamalı ve teknik zorunluluklar çerçevesinde sürdürülmektedir. Çalışma alanının aktif trafik akışı içinde bulunması ve hassas mühendislik yapıları içermesi nedeniyle sürecin yavaş ilerlemesi köprünün zarar görmesi ya da yıkım riski oluşmaması için can ve mal güvenliğini esas alan sorumlu bir kamu yönetimi anlayışının doğal sonucudur."

Geçmiş dönemlerde, yapılan işler gece gündüz çalışılarak kısa sürede tamamlanıyordu; bölge sakinleri bu uygulamanın yeniden gündeme gelmesini talep ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

