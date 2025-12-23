Kırkdilim'de Yoğun Sis Çorum-Karadeniz Güzergahını Etkiledi

Çorum’da Kırkdilim Geçidinde Yoğun Sis Etkisi

Çorumun Laçin ilçesindeki Kırkdilim mevkiinde, bölgeyi akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkisi altına aldı. Kırkdilim, Çorum’u Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan en önemli güzergahlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bölgede Görüş Mesafesi Azaldı

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, bölgedeki görüş mesafesini düşürdü. Aynı zamanda ara ara görülen sağanak yağış da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sürücüler Tedbirli İlerliyor

Kırkdilimdeki koşullar nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Bölgedeki yoğun sis ve yağış, sürücüler için dikkat gerektiren bir tablo oluşturdu.

