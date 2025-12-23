DOLAR
Kırkdilim'de Yoğun Sis Çorum-Karadeniz Güzergahını Etkiledi

Çorum’un Laçin ilçesi Kırkdilim geçidinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis ve ara ara sağanak yağış etkili oldu; görüş mesafesi düştü, sürücüler hızını azalttı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:44
Çorum’da Kırkdilim Geçidinde Yoğun Sis Etkisi

Çorumun Laçin ilçesindeki Kırkdilim mevkiinde, bölgeyi akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkisi altına aldı. Kırkdilim, Çorum’u Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan en önemli güzergahlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bölgede Görüş Mesafesi Azaldı

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, bölgedeki görüş mesafesini düşürdü. Aynı zamanda ara ara görülen sağanak yağış da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sürücüler Tedbirli İlerliyor

Kırkdilimdeki koşullar nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Bölgedeki yoğun sis ve yağış, sürücüler için dikkat gerektiren bir tablo oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

