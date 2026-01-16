Kırklareli Valisi Uğur Turan Jandarmadan Brifing Aldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Yusuf Eskitürk’ten 2025 çalışmalarının değerlendirmesini ve 2026 planlarını içeren brifing aldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:43
Kırklareli Valisi Uğur Turan Jandarmadan Brifing Aldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan jandarmadan brifing aldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk’ten yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı.

Brifingin içeriği

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk tarafından Vali Turan’a, 2025 yılı içerisinde yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları, trafik hizmetleri ile önleyici kolluk faaliyetleri hakkında kapsamlı bir brifing verildi.

Değerlendirme ve hedefler

Toplantıda 2025 yılı boyunca elde edilen başarılar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, 2026 yılına yönelik hedefler ve planlanan faaliyetler de değerlendirildi.

Vali Turan, jandarma teşkilatının il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü özverili çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Jandarma Komutanı Eskitürk nezdinde tüm jandarma personeline teşekkür etti.

VALİ TURAN JANDARMADAN BRİFİNG ALDI

VALİ TURAN JANDARMADAN BRİFİNG ALDI

VALİ TURAN JANDARMADAN BRİFİNG ALDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oktay Kaynarca'dan Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarına Ret: "Aracılık Söz Konusu Dahi Olamaz"
2
Iğdır'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
3
Diyarbakır'da Çamaşır Makinesi Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
4
Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı
5
Osmaniye’de İşçi Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 7 Yaralı, Kamera Görüntüleri
6
Bilecik'te Motosiklet Sürücüsü, Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi
7
Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları