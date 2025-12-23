Kocaeli Körfez’de miras ve iftira iddialı cinayete müebbet hapis

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, eşe yönelik ithamlar ve miras anlaşmazlığı nedeniyle arkadaşı Adem Aydoğan (61)’ı vurarak öldürdüğü belirlenen sanık Doğan Z. (63), mahkemece müebbet hapse çarptırıldı.

Olayın gelişimi

Olay, 14 Aralık 2023 tarihinde Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Körfez Belediyesi temizlik işçisi, park halindeki 34 BK 3432 plakalı Skoda marka otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, hareketsiz bulunan kişinin omzunun arkasından silahla vurulduğu tespit edildi. İsim bilgisi Adem Aydoğan olarak belirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis soruşturmasında Aydoğan’ı vurduğu belirlenen şüphelinin Doğan Z. olduğu saptandı ve şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmada öne çıkan ifadeler

Davanın son celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Doğan Z., maktulün ailesi, sanığın eşi Gamze Z. ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında, aralarındaki husumetin eşinin babasından kalan mallar ve eşe yönelik tehdit iddialarına dayandığını belirtti.

Sanık, daha önce Gamze’nin telefon numarasının maktulün eline geçtiğini düşündüğünü, olay günü hastane çıkışında karşılaştıkları sırada tartışma çıktığını ve boğuşma sırasında silahın kazara ateş aldığını iddia etti: "Adem bir anda boynumu kavradı, boğuştuk. Bu sırada elimdeki silah ateş aldı".

Tanık ve mağdur yakınları ile eş Gamze Z. ise konuşmalarda miras ve eşin "başkalarına pazarlanması" yönünde ifadeler duyduğunu ve olay öncesi maktulle tartışma yaşandığını anlattı.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Kararda, olayın niteliği ve deliller değerlendirilerek sanığın cezalandırılmasına hükmedildi.

