Konya'da Rekor Sondaj: 179 Noktada Su Temini

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, artan nüfus, iklim değişikliği ve kuraklık risklerine karşı 2025 yılında su temin çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurumun 2025 çalışma programı, tarihteki en yüksek seviyeye ulaşarak şehirde yeni su kaynaklarının devreye alınmasını sağladı.

"Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu için tedbirleri önceden alarak çalışıyoruz" diyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu tedbirlerin özellikle kuraklık ve azalan baraj seviyelerine karşı alındığını ifade etti.

Sondaj çalışmaları ve elde edilen kapasite

KOSKİ tarafından 2025 yılında 179 farklı noktada yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında toplam 38 bin 428 metre sondaj delgi çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda şehir hizmetine sunulan toplam işletme debisi 2.146 litre/saniye olurken, yıl içindeki maksimum debi 2.453 litre/saniye olarak kaydedildi.

Başkan Altay, barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle önceden alınan tedbirler kapsamında açılan sondaj kuyularının Konyalıların içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Bu çalışmalarla özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçiyoruz" dedi. Ayrıca Meram, Selçuklu, Karatay ve Kulu ilçelerinde gerçekleştirilen yüksek debili sondajların su temin kapasitesini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Tarihsel karşılaştırma ve yatırımın önemi

KOSKİ'nin sondaj çalışmaları 2023 yılında 51, 2024 yılında 44 farklı noktada yürütülmüştü. 2015'te 100'ü aşan sondaj çalışmalarıyla birlikte yıllık ortalama yaklaşık 50 nokta hedefi bulunuyordu. Buna karşın 2025'te yapılan 179 sondaj çalışması kurum tarihi açısından rekor niteliği taşıyor.

Altay, "Su, hayatın temelidir. Hemşehrilerimize sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için tedbirleri önceden alarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" sözleriyle yatırımların hem Konya'nın bugünü hem de geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekti.

