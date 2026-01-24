Konya Kulu'da Otomobil Refüje Devrildi: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi; aynı aileden 4 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:10
Konya Kulu'da Otomobil Refüje Devrildi: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Konya Kulu'da Otomobil Refüje Devrildi: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu aynı aileden dört kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri T. (38) idaresindeki 52 AEG 665 plakalı Mitsubishi marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sabri T. ile eşi Ayşe T. (33) ve çocukları M.M.T. (1) ile R.H.T. (6) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJE DEVRİLMESİ SONUCU AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJE DEVRİLMESİ SONUCU AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJE DEVRİLMESİ SONUCU AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama
3
Siverek’te doğalgaz faciası ucuz atlatıldı: 13 kişi zehirlendi
4
Bursa'da Çatıda İntihar Girişimi: Eşiyle Tartıştı
5
Sungurlu'da İtfaiyeye Yol Vermeyen Sürücü Kamerada
6
Çorlu'da 'Karagöz' Peşini Bırakmıyor: Çarşıdan Pazara Sadık Köpek
7
Antalya Zeytinköy'te Huzur Sağlandı: Camlara 'Uyuşturucu Satışı Yoktur' Notu Asıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları