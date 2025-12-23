DOLAR
Körfez'de Miras ve İftira İddialı Cinayete Müebbet Hapis

Kocaeli Körfez'de miras ve iftira tartışmasıyla arkadaşı Adem Aydoğan'ı vuran Doğan Z. müebbet hapse mahkûm edildi. Olay 14 Aralık 2023'te yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:08
Körfez'de miras ve iftira iddiaları gölgesinde cinayet: Müebbet hapis

Olay 14 Aralık 2023'te Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi; fail arkadaşı olarak belirlenen şüpheli ceza aldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşine yönelik ithamlar ve miras anlaşmazlığı iddiaları nedeniyle arkadaşı tarafından vurulan kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda mahkeme, sanığı ağır cezaya çarptırdı.

Olay 14 Aralık 2023 tarihinde Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde kayıtlara geçti. Bir Körfez Belediyesi temizlik işçisi park halindeki 34 BK 3432 plakalı Skoda marka otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin Adem Aydoğan (61) olduğunu belirledi. Aydoğan'ın omzunun arkasından silahla vurulduğu tespit edildi ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Aydoğan'ı vurduğunun tespit edildiği şüphelinin Doğan Z. (63) olduğu belirlendi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava süreci dosyası Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Doğan Z., maktulün ailesi, sanığın eşi Gamze Z. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme salonunda sanık ve tanıkların ifadeleri detaylı şekilde alındı.

Sanık Doğan Z. savunmasında Adem Aydoğan ile uzun yıllardır tanıştığını, evlenince eşinin eski yaşamına dair sorunların başladığını ve Gamze'nin babasından kalan mallarla ilgili tehditlerin kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti. Doğan ifadesinde, 'Gamze'nin telefonu Adem'de olmaz' iddiasında bulunduğu bir olayı anlattı ve Aydoğan'ın eşinin numarasını aldığına inandığını söyledi.

Sanık, olaydan önce Aydoğan'ın eşini aradığını ve Aydoğan'ın kendisine, 'Benim Gamze ile para için birlikte olduğumu söylemiş' gibi açıklamalar yaptığını öne sürdü. Hastane çıkışında karşılaştıkları sırada araca bindiğini, tartışma esnasında boğuşma çıktığını ve bu sırada silahının ateş aldığını iddia etti. Sanık, olay sırasında tek kurşun sıkıldıysa bunun anlattığı şekilde olduğunu, eğer iki mermi varsa Aydoğan'ın adamları tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi ve tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen Gamze Z. ise olayı hamile olduğu için hastaneye kontrol amaçlı gittiği gün yaşadıklarını anlattı. Gamze, Aydoğan'ın kendisini arayıp 'Eşin seni başkalarına pazarlıyormuş' dediğini ve Aydoğan'ın kendisini dışarıda görmesi üzerine kısa süreli bir karşılaşma yaşandığını ifade etti. Gamze, araca binmediğini, eşinin gelmesiyle adresi terk ettiğini ve maktulle aralarında para husumeti olduğunu bilmediğini belirtti.

Sanık Doğan Z. ise eşini arabadan indirip eve gönderdiğini, aileyi korumak amacıyla hareket ettiğini ve öldürme kastı taşımadığını savundu.

Mahkeme kararında heyet, sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına hükmetti.

Dosyada kayda geçen tarih, yer ve isimler aynen korunmuştur: 14 Aralık 2023, Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi, maktul Adem Aydoğan (61), sanık Doğan Z. (63), tanık/eş Gamze Z., araç plakası 34 BK 3432 ve mahkeme Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

