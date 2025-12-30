DOLAR
Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi'nde Havalandırma Bacasında Yangın

Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi B Blok'ta bir iş yerinin havalandırma bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:01
Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin 2'nci katında yangın çıktı. Olay, sabah saatlerinde bölgeyi yoğun dumanla kapladı.

Olayın gelişimi

Yangın, saat 7.30 sıralarında Marmara Sanayi Sitesi B Blok'ta yer alan 2 katlı iş yerinin havalandırma bacasında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede duman oluşturdu.

Müdahale ve son durum

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, duman tahliyesinin ardından yangın söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

