Bursa'da Gece Yarısı Kaza Kamerada: 1'i Ağır, 4 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada aşırı hızla park halindeki araca çarpan otomobilde 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:09
Yıldırım'da aşırı hızlı sürüş sonucu park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Ankarayolu Caddesi üzerinde, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.S. (25) yönetimindeki 16 BYB plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında duraklama halinde bulunan M.A. yönetimindeki 25 AAN plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 BYB plakalı araçta bulunan sürücü O.S. ile yolcu konumundaki U.Ö., E.Ç. ve A.M. yaralandı. Yaralılardan A.M.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpma anı net şekilde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

