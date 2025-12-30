Bursa'da Gece Yarısı Kaza Kamerada: 1'i Ağır, 4 Yaralı

Yıldırım'da aşırı hızlı sürüş sonucu park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Ankarayolu Caddesi üzerinde, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.S. (25) yönetimindeki 16 BYB plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında duraklama halinde bulunan M.A. yönetimindeki 25 AAN plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 BYB plakalı araçta bulunan sürücü O.S. ile yolcu konumundaki U.Ö., E.Ç. ve A.M. yaralandı. Yaralılardan A.M.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpma anı net şekilde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

