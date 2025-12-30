Kahramanmaraş'ta 15 Hırsızlık Aydınlatıldı: 8 Tutuklama

Polis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "Evden Hırsızlık" ve "İşyerinden Hırsızlık" olaylarını aydınlatmaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada, 15 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheli belirlendi ve düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

