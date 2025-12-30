DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Kahramanmaraş'ta 15 Hırsızlık Aydınlatıldı: 8 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta polis operasyonunda 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı; 10 şüpheli yakalandı, 8 tutuklandı, 2 adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:09
Kahramanmaraş'ta 15 Hırsızlık Aydınlatıldı: 8 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta 15 Hırsızlık Aydınlatıldı: 8 Tutuklama

Polis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "Evden Hırsızlık" ve "İşyerinden Hırsızlık" olaylarını aydınlatmaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada, 15 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheli belirlendi ve düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, EV VE İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN...

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, EV VE İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 10 KİŞİ YAKALANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, EV VE İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Türkeli’de Şiddetli Fırtına: Helaldı Limanı’nda Balıkçı Barınağı Hasar Gördü
2
Kahramanmaraş'ta 15 Hırsızlık Aydınlatıldı: 8 Tutuklama
3
Bursa'da Gece Yarısı Kaza Kamerada: 1'i Ağır, 4 Yaralı
4
Hatay'da Dayısı Tarafından Diri Diri Gömülen 10 Yaşındaki Amir Taburcu Edildi
5
Bilecik’te Dodurga Erikli Yolunda Trafik Kazası — 4 Yaralı
6
Kütahya'da Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil Motosikletli Kuryeye Çarptı
7
Gaziantep'te Feci Kaza: Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları