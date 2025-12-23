Kumlu'da Müstakil Ev Yangını: İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Kumlu'da müstakil evde yangın çıktı
Olayın detayları ve müdahale
Hatay’da Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesinde bulunan tek katlı bir müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına yöneldi.
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda yoğun alevlerin büyümesi önlenirken, yangında ev zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni ve zarar miktarına ilişkin soruşturma ve tespit çalışmaları yetkililerce sürdürülüyor.
