Lviv'e Oreşnik füzesiyle ikinci saldırı

Rus ordusu, Lviv'e orta menzilli hipersonik Oreşnik füzesiyle ikinci kez saldırdı; Rusya Savunma Bakanlığı hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:44
Lviv'e Oreşnik füzesiyle ikinci saldırı

Lviv'e Oreşnik füzesiyle ikinci saldırı

Orta menzilli hipersonik sistem kullanıldı

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine orta menzilli, hipersonik Oreşnik füzesiyle saldırdı. Bu, Rusya'nın Oreşnik füze sistemini kullandığı ikinci saldırı olarak kayda geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gece saatlerinde Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kiev rejiminin 29 Aralık gecesi Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı konutuna düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik mobil karadan konuşlu orta menzilli füze sistemi de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli uzun menzilli kara ve deniz silahları ile saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanarak Ukrayna topraklarındaki kritik öneme sahip tesislere büyük bir saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. (Rusya’ya yönelik) Terör saldırısında kullanılan insansız hava araçlarının üretim tesisleri ve Ukrayna savunma sanayisini destekleyen enerji altyapı işletmeleri hasar gördü. Ukrayna’daki suçlu rejimin gerçekleştireceği hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır"

Saldırının hedefi resmi olarak açıklanmadı; olay anına ait görüntüler ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Bu saldırı, Oreşnik füze sisteminin kullanıldığı ikinci girişim oldu. Rus ordusu, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan bu füzeyi ilk olarak Kasım 2024'te Dnipro şehrini vurmak için kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik'in önlenmesinin imkansız olduğunu ve bu füzeyle düzenlenen saldırının nükleer bir saldırı kadar yıkıcı olabileceğini ifade etmişti.

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine orta menzilli, hipersonik Oreşnik füzesiyle...

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine orta menzilli, hipersonik Oreşnik füzesiyle saldırdı. Bu, Rusya'nın Oreşnik füze sistemini kullandığı ikinci saldırı oldu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza
2
Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Bululdu
3
Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi
4
Gümüşhane'de LPG Yüklü Tanker Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
5
Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu
6
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza
7
KKTC'de otomobil galeri kurşunlaması: Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları