Lviv'e Oreşnik füzesiyle ikinci saldırı

Orta menzilli hipersonik sistem kullanıldı

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine orta menzilli, hipersonik Oreşnik füzesiyle saldırdı. Bu, Rusya'nın Oreşnik füze sistemini kullandığı ikinci saldırı olarak kayda geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gece saatlerinde Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kiev rejiminin 29 Aralık gecesi Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı konutuna düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik mobil karadan konuşlu orta menzilli füze sistemi de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli uzun menzilli kara ve deniz silahları ile saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanarak Ukrayna topraklarındaki kritik öneme sahip tesislere büyük bir saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. (Rusya’ya yönelik) Terör saldırısında kullanılan insansız hava araçlarının üretim tesisleri ve Ukrayna savunma sanayisini destekleyen enerji altyapı işletmeleri hasar gördü. Ukrayna’daki suçlu rejimin gerçekleştireceği hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır"

Saldırının hedefi resmi olarak açıklanmadı; olay anına ait görüntüler ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Bu saldırı, Oreşnik füze sisteminin kullanıldığı ikinci girişim oldu. Rus ordusu, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan bu füzeyi ilk olarak Kasım 2024'te Dnipro şehrini vurmak için kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik'in önlenmesinin imkansız olduğunu ve bu füzeyle düzenlenen saldırının nükleer bir saldırı kadar yıkıcı olabileceğini ifade etmişti.

