Machu Picchu'da Tren Kazası: 1 Ölü, 40 Yaralı

Machu Picchu'ya giden hatta iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir makinist öldü, 40 kişi yaralandı; yaklaşık 20'sinin durumu ciddi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:03
Machu Picchu'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Güney hattında kafa kafaya çarpışma

Peru’nun güneyindeki Machu Picchu Kalesine giden demir yolunda iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir makinist hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Sağlık yetkilileri, yaralılardan yaklaşık 20’sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Yaralananlar arasında yabancı turistlerin de bulunduğu aktarıldı.

Kaza, İnka İmparatoru Pachacutec Yupanqui tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen tarihi Machu Picchu'ya giden hatta meydana geldi.

Peru polisi, ağırlıklı olarak turistleri taşıyan trenler arasındaki çarpışmaya ilişkin soruşturma başlattı.

Peru’nun güneyindeki Machu Picchu Kalesi’ne giden demir yolunda iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir makinist hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

