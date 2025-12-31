Machu Picchu'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı
Güney hattında kafa kafaya çarpışma
Peru’nun güneyindeki Machu Picchu Kalesine giden demir yolunda iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir makinist hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Sağlık yetkilileri, yaralılardan yaklaşık 20’sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Yaralananlar arasında yabancı turistlerin de bulunduğu aktarıldı.
Kaza, İnka İmparatoru Pachacutec Yupanqui tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen tarihi Machu Picchu'ya giden hatta meydana geldi.
Peru polisi, ağırlıklı olarak turistleri taşıyan trenler arasındaki çarpışmaya ilişkin soruşturma başlattı.
