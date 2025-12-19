Malatya'da Besi Çiftliğinde Samanlık Yangını — Maddi Hasar Oluştu

Olayın Detayları

Malatya’nın Kuncak ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı. Olayda yaralanma olmadığı bildirilirken, yangın söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 14.30 sıralarında Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, bölgede Ü.Y.’ye ait besi çiftliğinin samanlık bölümünde, tamirat sırasında samanlara sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak işletmede maddi zarar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

