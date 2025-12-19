DOLAR
Malatya'da Besi Çiftliğinde Samanlık Yangını — Maddi Hasar Oluştu

Malatya Kuluncak’ta bir besi çiftliğinin samanlığında çıkan yangın kontrol altına alındı; yaralanma yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:24
Olayın Detayları

Malatya’nın Kuncak ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı. Olayda yaralanma olmadığı bildirilirken, yangın söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 14.30 sıralarında Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, bölgede Ü.Y.’ye ait besi çiftliğinin samanlık bölümünde, tamirat sırasında samanlara sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak işletmede maddi zarar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

