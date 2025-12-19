DOLAR
Malatya'da yük treninin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Malatya'da Anayurt Bulvarı'nda yük treninin çarptığı 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan olay yerinde yaşamını yitirdi; cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:13
Olayın Detayları

Saat 08.45 sıralarında, Malatya-Sivas karayolu Anayurt Bulvarı mevkiinde meydana gelen olayda, Özsan Sanayi Sitesi girişinde bulunan köprüde karşıya geçmeye çalıştığı ileri sürülen 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan'a yük treni çarptı.

Genç metrelerce sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağdıç Buğrahan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

