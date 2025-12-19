Malatya'da yük treninin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Olayın Detayları
Saat 08.45 sıralarında, Malatya-Sivas karayolu Anayurt Bulvarı mevkiinde meydana gelen olayda, Özsan Sanayi Sitesi girişinde bulunan köprüde karşıya geçmeye çalıştığı ileri sürülen 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan'a yük treni çarptı.
Genç metrelerce sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağdıç Buğrahan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
