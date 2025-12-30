DOLAR
Manisa'da motosiklet denetimlerinde 1 milyon 868 bin 440 lira ceza

26-28 Aralık 2025'teki denetimlerde 594 sürücüye ceza, 34 araç trafikten men edildi; toplam 1 milyon 868 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 08:56
Manisa'da 3 günde motosiklet denetimleri: Binlerce araç kontrol edildi

Manisa'da 26-28 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde çok sayıda kural ihlali tespit edildi. Denetimler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı ve sonuçlar

İl genelinde 32 ekip ve 68 personelin katıldığı kontrollerde 1.790 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 594 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem uygulanırken, 34 araç trafikten men edildi.

Öne çıkan ihlaller

Denetimlerde en sık rastlanan ihlaller arasında plaka eksikliği, muayenesiz araç kullanımı, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanma, yaya yollarında motosiklet sürme ve kask takmama yer aldı. Özellikle kask takmama nedeniyle 350 sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

Toplamda uygulanan idari para cezasının 1 milyon 868 bin 440 lira olduğu kaydedildi.

Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve trafik güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

