Samsun’da 3’üncü Kattan Düşen 63 Yaşındaki Adamı İncir Ağacı Kurtardı

Samsun’da 3’üncü kattaki evinin penceresinden düşen PTT emeklisi Selami Erçin (63), incir ağacı dallarının düşüşünü yavaşlatması sayesinde ağır yaralı kurtuldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:13
Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. PTT emeklisi Selami Erçin (63), henüz belirlenemeyen bir nedenle 3’üncü kattaki evinin penceresinden düştü.

Evde pencerenin açık olduğunu fark eden eşi, Erçin’i yerde hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Erçin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede, yaşlı adamın düşüş anında incir ağacının dallarının üzerine düşmesi nedeniyle düşüş hızının kesildiği ve bunun ölümcül bir sonucu önlediği tespit edildi.

Soruşturma ve olayla ilgili incelemeler yetkililer tarafından sürdürülüyor.

