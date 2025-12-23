Menteşe'de 3 Tekerlekli Scooter Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı

Menteşe'de 3 Tekerlekli Scooter Kazası: 1 Yaralı

Çatak Caddesi'nde park halindeki araca çarpma

Muğla’nın Menteşe ilçesi Çatak Caddesi'nde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli scooter sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple park halindeki bir araca hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

