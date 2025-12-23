DOLAR
Menteşe'de 3 Tekerlekli Scooter Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı

Muğla Menteşe'de Çatak Caddesi'nde 3 tekerlekli scooter'ın park halindeki araca çarpması sonucu sürücü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:24
Çatak Caddesi'nde park halindeki araca çarpma

Muğla’nın Menteşe ilçesi Çatak Caddesi'nde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli scooter sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple park halindeki bir araca hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

