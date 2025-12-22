Midyat'ta Kaza: Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Midyat'ta Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Midyat-Mardin yolu üzerinde seyreden ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, yakınlardaki güvenlik kameralarına anbean yansırken, olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

