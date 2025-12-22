DOLAR
Midyat'ta Kaza: Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Midyat-Mardin yolunda plakası belirlenemeyen otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı; sürücü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:48
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Midyat-Mardin yolu üzerinde seyreden ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, yakınlardaki güvenlik kameralarına anbean yansırken, olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

