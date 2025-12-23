Miraç Davasında İlk Duruşma: Bisikletli Gruplar Adalet İstedi

Kaza ve soruşturma

Adana'da 17 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam okula giderken hayatını kaybetti. Kazaya, ehliyetine daha önce el konulan E.K. (26) idaresindeki 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobilin yaya geçidinden bisiklete çarpması neden oldu.

Dava ve duruşma

Olayın ardından sürücü yakalanıp tutuklandı. Hazırlanan iddianame "Taksirle adam öldürmek" suçundan 20. Sulh Ceza Hakimliğinde dava açılmasına yer verdi. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Adliye önünde destek

Bisikletli gruplar duruşma öncesi Adana Adliyesi önünde toplanarak Miraç'ın ailesine destek verdi. Pankartlar açıldı, sloganlar atıldı. Grup adına konuşan Kemal Yücel şunları söyledi: "Bugün burada, bir çocuğun yarım kalan hayatı için toplandık. Bugün burada, bir çocuk okula giderken ölmemeli demek için bir aradayız. Biz bugün yalnızca Miraç’ı anmıyoruz. Biz bugün, trafikte her gün görmezden gelinen bisikletliler için, okul yolunda yaşamını yitiren çocuklar için, ’kaza’ denilerek üzeri örtülen ihmaller için buradayız"

Sanığın savunması ve avukatın itirazı

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K. ile merhumün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık, olay günü aracını hızlı kullanmadığını belirtti ve iddialara karşı "Araçla seyir halindeyken Muhammet Miraç Çam aniden önüme çıktı. Olay yerinden hemen kaçmadım. Hatta kaza sonrası 112’yi arayıp kazayı anlatarak kendimi ihbar ettim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Sanığın avukatı Ahmet Özkaynak, duruşmada dosyaya sunulan bilirkişi raporuna itiraz edeceklerini, hakkaniyetli bir rapor hazırlanmasını isteyeceklerini belirtti: "İlk duruşma görülecek ve itirazlarımızı sunacağız. Daha önce dosyaya sunulan bilirkişi raporuna karşı itirazları sunacağız. Hakkaniyetli bir bilirkişi raporu yazılmasını isteyeceğiz. Bilirkişi raporunda mahkemenin yapması gereken değerlendirmeyi kendisi yaparak yanlış bir yol izlemiş ve yanlış sonuca ulaşmıştır. Yeniden bilirkişi raporu alınmasına yönelik talebimiz olacaktır"

Mahkeme kararı ve sonraki adımlar

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve suç şüphesinin yoğunluğu göz önüne alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme hakimi, kazaya karışan otomobilin hızı ve sanığın kusurunun tespit edilmesi için yeni bilirkişi raporu alınmasına, olay yerinde keşif yapılmasına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne müzekkere yazılarak varsa ses kayıtlarının istenmesine karar verdi. Hakim, bu aşamada E.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 20 Ocak 2026 tarihine erteledi.

BİSİKLETLİ GRUP ADINA KONUŞAN KEMAL YÜCEL KONUŞTU