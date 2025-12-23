Muğla Yatağan'da TIR altında kalan sürücü ağır yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen olayda, bir TIR'ın kasasının altında kalan sürücü ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Dipsiz mevkii mezarlık yanında yaşandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 31 VZ 376 plakalı TIR sürücüsü Davut E., aracın kasasının altından gelen sesi kontrol etmek istediği sırada TIR aniden hareket etti ve sürücü aracın altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 ambulans ekibi sevk edildi. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından Davut E. hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Davut E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

