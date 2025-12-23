DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

Muş Havalimanı'nda Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

JASAT ekipleri, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C.'yi Muş Havalimanı'nda yakaladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:56
Muş Havalimanı'nda Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

Muş Havalimanı'nda Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

JASAT operasyonuyla aranan şahıs gözaltına alındı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Muş Havalimanında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C. isimli şahsın, İstanbul'dan havayolunu kullanarak Muş'a geleceği tespit edildi. Bunun üzerine JASAT ekiplerince planlama yapılarak Muş Havalimanında operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda yakalanan şahıs, Muş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT)...

MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS MUŞ HAVALİMANI’NDA YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti
2
Şırnak'ta 2 milyon 630 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi — 11 gözaltı
3
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında
4
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
5
Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı — Karadeniz'de İş Birliği
6
Arnavutköy'de KİPTAŞ Konutunda Elektrik Kaynaklı Yangın, Blok Boşaltıldı
7
Denizli Sarayköy'de Sivil Memur Komşusunu Darp Etti — Soruşturma Açıldı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi