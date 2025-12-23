Muş Havalimanı'nda Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

JASAT operasyonuyla aranan şahıs gözaltına alındı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Muş Havalimanında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C. isimli şahsın, İstanbul'dan havayolunu kullanarak Muş'a geleceği tespit edildi. Bunun üzerine JASAT ekiplerince planlama yapılarak Muş Havalimanında operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda yakalanan şahıs, Muş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

