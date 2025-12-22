Muş'ta Otobüste Uyuşturucu Sevkiyatına Polis Engeli: 2 Tutuklama

Muş'ta Otobüste Uyuşturucu Sevkiyatına Polis Engeli

Narkotik ekiplerinin takibiyle 2 kişi tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri teknik ve analiz çalışmaları sonucu şehirler arası otobüslerle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı değerlendirmesinde bulundu.

Durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde bulunan 2 İran uyruklu şahıs üzerinde yapılan kontrollerde şüpheli durum tespit edildi. Yapılan iç beden muayeneleri sonucunda şahısların vücutlarının doğal boşluklarında ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

Tıbbi müdahale sonucu, F.V. isimli kadın şahıstan 3 parça halinde toplam 397,78 gram metamfetamin, S.İ. isimli erkek şahıstan ise 24 adet sentetik hap ile 3 parça halinde toplam 167,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

