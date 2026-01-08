Ordu Ulubey'de Ahırda Bıçaklı Saldırı: 81 Yaşındaki Akif Öztürk Öldü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde ahırda bıçaklı saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Akif Öztürk hayatını kaybetti; jandarma şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:30
Kumrulu Mahallesi'nde ölümlü saldırı, jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı

Ordu'nun Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesinde bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, evinin yanındaki ahırda bıçaklı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası Akif Öztürk (81) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Akif Öztürk yere yığıldı. Durumu fark eden eşi Birgül Öztürk (75) bağırdı; sesleri duyan komşular olay yerine geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akif Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerine yönlendirilen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Ekipler, ahır ile evin çevresinde ve içerisinde delil çalışması yaptı. Yapılan incelemeler sonucu ölen kişiye ait kamyonetin de çalındığı öğrenildi.

Bölgeye gelen Cumhuriyet savcısı geniş çaplı incelemelerde bulundu. Jandarma, cinayeti gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olayın yaşandığı çiftin evinde bir süre önce hırsızlık meydana geldiği ve bir miktar paranın çalındığı iddia edildi; bu konu da soruşturmanın kapsamına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

