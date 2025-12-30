DOLAR
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı; mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 08:59
Operasyon ve gözaltılar

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin selefi/tekfirci görüşleri benimsedikleri; alternatif cuma namazları ile sohbet ve toplantılar düzenledikleri ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, 26 Aralık tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli süreç

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

