Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı
Operasyon ve gözaltılar
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin selefi/tekfirci görüşleri benimsedikleri; alternatif cuma namazları ile sohbet ve toplantılar düzenledikleri ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, 26 Aralık tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adli süreç
Adliyeye çıkarılan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
