DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Osmaniye Düziçi'de Geri Dönüşüm İş Yerinde Korkutan Yangın

Osmaniye Düziçi'de bir geri dönüşüm iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar büyük.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:41
Osmaniye Düziçi'de Geri Dönüşüm İş Yerinde Korkutan Yangın

Osmaniye Düziçi'de geri dönüşüm iş yerinde yangın

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm iş yerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olayın Detayları

Yangın, Uzunbanı Mahallesi Lale Sokak’ta meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan iş yerinde yükselen dumanları ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine olay yerine Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına yoğun şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, geri dönüşüm iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

OSMANİYE’DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

OSMANİYE’DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta bıçaklı cinayet: Şüpheli Murat Dereli '3 kişi saldırdı, yoksa ben ölecektim'
2
Alanya'da 31 PAU 07 Plakalı Otomobil Motor Yangınıyla Alev Aldı
3
İzmir Bornova'da makas atan sürücüye 17 bin 573 TL ceza — O.G. yakalandı
4
Antalya'da Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Gözaltı, 3 Tutuklama
5
Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim
6
Balıkesir'de 8 İlçede Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı
7
Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1'i Ağır, 4 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül