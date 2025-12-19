Osmaniye Düziçi'de Geri Dönüşüm İş Yerinde Korkutan Yangın

Osmaniye Düziçi'de geri dönüşüm iş yerinde yangın

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm iş yerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olayın Detayları

Yangın, Uzunbanı Mahallesi Lale Sokak’ta meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan iş yerinde yükselen dumanları ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine olay yerine Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına yoğun şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, geri dönüşüm iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

