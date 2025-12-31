DOLAR
Osmaniye Düziçi’nde Çalınan Ürünler Sahiplerine Teslim Edildi

Düziçi’nde 25 Aralık 2025’te çalınan minibüsle alınan sigara ve gıda malzemeleri bulunarak market sahiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:04
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çalınan bir minibüsle 2 marketten sigara ve gıda malzemeleri çalarak kayıplara karışan şüphelilerle ilgili yürütülen çalışmalarda, çalınan ürünler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olay ve soruşturma

Olay, 25 Aralık 2025 tarihinde Düziçi ilçesine bağlı bağlı İrfanlı ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayının ardından Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin kaçış güzergâhı ve çalınan malzemelerin bulunduğu yer tespit edildi.

Çalışmalara, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de destek verdi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla ele geçirilen sigara ve gıda malzemeleri, market sahiplerine teslim edildi.

Vatandaşların tepkisi ve süreç

Çalınan mallarına kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, "Olayın üzerinden çok az zaman geçmişken malımızı bize geri getiren tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden bizim için çalışan başta Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve emeği geçen tüm kurumlara minnettarız. Devletimizin polisinin bu hızı ve başarısı bizleri gururlandırdı" diye konuştu.

Olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise emniyet güçleri tarafından aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

