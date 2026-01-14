Otoyolda yasak dönüş yapan otobüs sürücüsüne 9 bin 403 lira ceza

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde Gümüşova rampalarında acil geçiş noktasından ters yöne dönen otobüs sürücüsü H.Ö.'ye 9 bin 403 lira ceza verildi, ehliyeti 2 ay alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:00
DÜZCE (İHA) - Olayın detayları

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Gümüşova rampaları mevkiinde bir yolcu otobüsünün refüjde bulunan acil geçiş noktasından ters yöne dönmeye çalıştığı anlar kaydedildi. Görüntüler, başka bir aracın kamerasına yansıdı ve olay jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı.

Olay yerinde görevli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntüleri inceleyerek aracı durdurdu. Sürücü olarak belirlenen H.Ö. hakkında işlem yapıldı.

Yapılan idari işlemde sürücüye 9 bin 403 lira para cezası uygulanırken, sürücünün 100 ceza puanını doldurduğu tespit edilmesi sonucu ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

