Otoyolda yasak dönüş yapan otobüs sürücüsüne 9 bin 403 lira ceza

Otoyolda yasak dönüş yapan otobüs sürücüsüne ceza

DÜZCE (İHA) - Olayın detayları

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Gümüşova rampaları mevkiinde bir yolcu otobüsünün refüjde bulunan acil geçiş noktasından ters yöne dönmeye çalıştığı anlar kaydedildi. Görüntüler, başka bir aracın kamerasına yansıdı ve olay jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı.

Olay yerinde görevli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntüleri inceleyerek aracı durdurdu. Sürücü olarak belirlenen H.Ö. hakkında işlem yapıldı.

Yapılan idari işlemde sürücüye 9 bin 403 lira para cezası uygulanırken, sürücünün 100 ceza puanını doldurduğu tespit edilmesi sonucu ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

ANADOLU OTOYOLU'NUN DÜZCE KESİMİNDE ACİL GEÇİŞ NOKTASINDAN TERS YÖNE DÖNMEYE ÇALIŞAN YOLCU OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI UYGULANIRKEN, EHLİYETİNE DE 2 AY SÜREYLE EL KONULDU.