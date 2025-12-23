DOLAR
Pendik Kaynarca'da Araç Yangını Binalara Sıçradı: Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

Pendik Kaynarca'da bir araçta başlayan yangın çevredeki bina ve mekanlara sıçradı; bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:51
Pendik Kaynarca'da araç yangını çevre binalara sıçradı

Pendik Kaynarca mevkiinde bir araçta başlayan yangın, çevredeki bina ve mekanlara da sıçradı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve sürecin özeti

Yangının çıktığı bölgede acil müdahale ekipleri hızlıca görevlendirildi. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için çalışmalar başlatıldı.

Bölgeye etkisi ve güvenlik önlemleri

Yangının çevredeki yapı ve mekanlara sıçraması nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, olayla ilgili gelişmeleri takip ediyor ve gerekli müdahaleler sürüyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve yeni bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

