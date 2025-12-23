DOLAR
Pendik’te araç yangını binalara sıçradı: 2 araç ve kafe küle döndü

Pendik Kaynarca'da park halindeki araçta çıkan yangın çevreye sıçradı; 2 araç, 1 kafe ve çevre binalarda geniş çaplı hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:25
Olayın ayrıntıları

Olay, 11.15 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Küçüksu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki bir binaya ve 3 katlı bir kafeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü.

2 araç ve 1 iş yeri (kafe) kullanılamaz hale geldi; dumandan etkilenen bir vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın nedeniyle çevredeki binalarda da geniş çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Kafenin ortağı: Sahil Yıldırım'ın açıklaması

'Aracı ön tarafa çekmişler. Biz de iki üç aydır burayla uğraşıyorduk yapmak için, yarın sabah açılışımız vardı. Nasip olmadı, her şey Allah’tan. Şu an polis ve itfaiye raporunu bekliyoruz. O araç yandı, yandaki araca da sıçradı. Ondan sonra dükkanı komple yaktı. Dükkan kapalıydı ama içerisi komple doluydu, her şeyimiz vardı ve vergileme vasıtasıyla çıkartmıştık. Yarın da faaliyete başlayıp kafe olarak kullanacaktık, nasip olmadı' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

