DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

Sadettin Saran’ın Bekçisi H.D. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Kuruoba Villası Dronla Görüntülendi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında gözaltına alınan bekçi H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; villa dronla havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:22
Sadettin Saran’ın Bekçisi H.D. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Kuruoba Villası Dronla Görüntülendi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Bekçisi Serbest Bırakıldı

Ayvacık’taki villa ve soruşturma süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında 21 Aralık tarihinde yapılan aramalar sonrası villanın bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor. Villa bölgedeki son görüntüleme çalışmalarında dron ile havadan kayda alındı.

SADETTİN SARAN’IN KURUOBA KÖYÜNDEKİ VİLLASI DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

SADETTİN SARAN’IN KURUOBA KÖYÜNDEKİ VİLLASI DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

SADETTİN SARAN’IN KURUOBA KÖYÜNDEKİ VİLLASI DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti
2
Şırnak'ta 2 milyon 630 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi — 11 gözaltı
3
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında
4
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
5
Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı — Karadeniz'de İş Birliği
6
Arnavutköy'de KİPTAŞ Konutunda Elektrik Kaynaklı Yangın, Blok Boşaltıldı
7
Denizli Sarayköy'de Sivil Memur Komşusunu Darp Etti — Soruşturma Açıldı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi