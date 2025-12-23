Sadettin Saran’ın Bekçisi H.D. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Kuruoba Villası Dronla Görüntülendi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Bekçisi Serbest Bırakıldı
Ayvacık’taki villa ve soruşturma süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında 21 Aralık tarihinde yapılan aramalar sonrası villanın bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor. Villa bölgedeki son görüntüleme çalışmalarında dron ile havadan kayda alındı.
