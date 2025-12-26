Sahte Alkol Operasyonu: 91 bin 384 Litre Ele Geçirildi

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte alkol üretimine yönelik operasyonların 81 ilde aralıksız sürdüğünü bildirdi. Bakan Yerlikaya, son bir haftada yürütülen çalışmalarda 91 bin 384 litre sahte-kaçak alkollü içki ele geçirildiğini ve 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: "81 ilde Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından ‘alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine’ yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 91 bin 384 litre sahte-kaçak alkollü içki ele geçirdik. 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız ve EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; operasyonlar düzenledik. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım."

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve EGM KOM Başkanlığı koordinasyonunda; ilgili il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yetkililer, şüpheli durumların bildirimi için 112 Acil Çağrı Merkezine başvurulmasını istedi.

