Manavgat'ta tır şarampole devrildi — sürücü ağır yaralandı

Kaza Detayları

Kaza, geçtiğimiz gün Manavgat ilçesi Antalya-Konya D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya yönüne seyreden Mustafa U.'nun kullandığı 71 ADL185 plakalı tır, Demirkapı Tünel çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Müdahale ve Kurtarma

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, Taşağıl Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü, sağlık ekiplerince önce Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesi bulunması nedeniyle daha sonra Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

