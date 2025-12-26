Konya'da kundaklama davası: Avukat Erdoğan Varım ve arkadaşı 1 yıl 8 ay hapis

Olayın Detayları

Yangın, 24 Haziran Salı sabaha karşı merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Dairede yaşayan Suriyeli ailenin evinden yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine vatandaşların ihbarı ile itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü; polis incelemesinde yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edildi ve olayla bağlantılı araç üzerinden şüphelilere ulaşıldı.

Şüphelilerin Yakalanması ve İddialar

Polis ekipleri tarafından belirlenen araç sahibi olan Konya Barosuna kayıtlı avukat Erdoğan Varım (26) ile arkadaşı Emir İner (24) gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma aşamasında, avukat Erdoğan Varım ile kundaklanan dairede oturan Mustafa Igeydi arasında dosya ücreti nedeniyle husumet çıktığı, Varım'ın dosya getirmesi karşılığında komisyon vereceği yönünde anlaşma olduğu iddia edildi.

Şüphelinin İfadesi

Erdoğan Varım iddianamede yer alan ifadesinde şöyle dedi: 'Mustafa Igeydi ile daha önce farklı müvekkiller aracılığıyla tanıştım. Zamanla Mustafa Igeydi ile aramız bozuldu. Olay günü arkadaşım Emir ile alkol aldık. Daha sonra Mustafa'yı yakalatmak için onun evine gittik. Adrese ulaştığımızda ışıklar yanmıyordu. Pencereden evin içine baktığımda kimsenin olmadığını fark ettim. O anlık sinirle cebimde bulunan cam şişedeki dezenfektanı içeriye fırlattım. Ağzımdaki sigaradan düşen kıvılcım nedeniyle yangın çıkmış olabilir.'

Soruşturma ve İddianame

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle mala zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, yangın sonrası evde oluşan hasar bedelinin şüpheliler tarafından giderilmediği, yangının kasten çıkarıldığı, binanın tahliye edildiği ve bina sakinlerinin can ile mal güvenliklerinin tehlikeye atıldığı belirtildi.

Mahkeme Kararı

Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme iki sanık hakkında 2'şer yıl hapis cezası verdi. Verilen cezalar, mahkemece uygulanan 'iyi hal' indirimi sonucunda 1 yıl 8 aya düşürüldü.

