Tokat'ta Silahlı Kavga: 2 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Tokat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Kemalpaşa köyündeki çatışmada soruşturma sürüyor

Tokat'ta meydana gelen olayda, 24 Aralık tarihinde Kemalpaşa köyünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre aralarında husumet bulunan taraflar arasında yaşanan çatışmada, iki kişi hayatını kaybetti.

Tartışmaya karışan isimler arasında A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve E.Y. (17) bulunuyordu. Olayın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G.'nin silah kullandığı öne sürüldü.

Olayda ağır yaralanan Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç, kaldırıldıkları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G. ve Ş.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

