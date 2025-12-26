DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,55 0,7%
ALTIN
6.225,57 -0,9%
BITCOIN
3.802.614,54 -0,83%

Erzin'de Seyir Halindeki 31 YD 348 Plakalı Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde Atatürk Parkı mevkiinde seyir halindeki 31 YD 348 plakalı otomobil motorundan başlayarak alevlere teslim oldu; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:19
Erzin'de Seyir Halindeki 31 YD 348 Plakalı Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Erzin'de Seyir Halindeki 31 YD 348 Plakalı Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Atatürk Parkı mevkiinde motor kısmı tutuştu

Hatayın Erzin ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Erzin ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 31 YD 348 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı ve yangın kısa sürede büyüdü.

Yangının büyümesi üzerine sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler alevlere müdahale etti.

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Uçurum Kazası: Zap Suyu'na Düşen Otomobilden Yaralı Kurtulan Genç Kız Öldü
2
MİT, Yılbaşına Hazırlanan DEAŞ Sempatizanını Malatya'da Yakaladı
3
Çorum Merkezli 5 İlde Araç Dolandırıcılığı Operasyonu: 14 Gözaltı, 58 Araca El Konuldu
4
Samsun'da Elektronik Zula'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Yakalandı
5
MİT ve Emniyet, Yeni Yıl Eylemi Hazırlığındaki DEAŞ'lı İbrahim BURTAKUÇİN'i Yakaladı
6
Trabzon'da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 ölü
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Adliyeye Sevk

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı