Erzin'de Seyir Halindeki 31 YD 348 Plakalı Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Atatürk Parkı mevkiinde motor kısmı tutuştu
Hatayın Erzin ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Erzin ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 31 YD 348 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı ve yangın kısa sürede büyüdü.
Yangının büyümesi üzerine sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler alevlere müdahale etti.
Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
