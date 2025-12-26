DOLAR
Kayseri'de 30 Kişi Tutuklandı: 366 Şüpheliye İşlem, 16.5 Milyon TL Bloke

Kayseri Emniyeti 2025'te 366 şüpheliye işlem yaptı; 30 tutuklama, 16,5 milyon TL bloke edildi, 25 bin kişiye dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:13
Kayseri'de 30 Kişi Tutuklandı: 366 Şüpheliye İşlem, 16,5 Milyon TL Bloke

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı çalışmalarında, vatandaşları mağdur eden çok sayıda dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Yapılan operasyon ve soruşturmalar sonucunda toplam 366 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 30 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon Detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin kendilerini polis, savcı, asker gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları korku ve paniğe sevk ederek hesaplarına para gönderimi sağladıkları, alım-satım sitelerinde sahte ilanlar oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları ve yedek parça satışı bahanesiyle para alıp ürün göndermedikleri tespit edildi.

“Güveni Kötüye Kullanma” suçlarına ilişkin yakalanan şüphelilerle ilgili olarak ise 8 adet araç ruhsat, gerçek sahiplerine teslim edildi.

Maddi Kaybın Önlenmesi ve Bilinçlendirme

Yapılan incelemelerde dolandırıcıların hesaplarına geçen paraların aktarımı önlenerek toplam 16 milyon 500 bin TL tutarındaki miktar bloke edildi; böylece vatandaşların mağduriyeti engellendi.

Ayrıca kent genelinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 25 bin kişi dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları konusunda uyarıldı ve bilinçlendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturmaların devam ettiğini bildirirken, vatandaşların şüpheli durumlarda yetkili birimlerle iletişime geçmelerini ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle hatırlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

