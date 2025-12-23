DOLAR
Samsun’da 50 Gram Kokainle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun’da 50 gram kokainle yakalanan K.S.F., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:01
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında K.S.F. adlı şahıs, 50 gram kokain ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulaması tamamlanan zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren K.S.F., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

