Samsun’da 50 Gram Kokainle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında K.S.F. adlı şahıs, 50 gram kokain ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulaması tamamlanan zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren K.S.F., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

