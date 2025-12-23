DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,72 -0,71%
ALTIN
6.175,14 -1,17%
BITCOIN
3.756.669,72 0,75%

Samsun'da Ölümlü Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Atakum'da meydana gelen kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Miraç Birinci hayatını kaybetti; otomobil sürücüsü Yunus İsmail P. mahkemece serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:57
Samsun'da Ölümlü Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Samsun'da ölümlü kaza: Sürücü serbest bırakıldı

Kaza ve olay yeri

Samsun'da, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Miraç Birinci hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 55 APM 641 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Birinci, aynı yönde ilerleyen 55 AU 028 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet refüjdeki ağaca çarparak otomobilin önüne düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Miraç Birinci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve adli süreç

Otomobil sürücüsü Yunus İsmail P. (24), Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından sürücü, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan Yunus İsmail P., mahkemece serbest bırakıldı.

YUNUS İSMAİL P. (24) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI.

YUNUS İSMAİL P. (24) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Çelik Küllüğe Sıkışan Bebeğin Parmağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
2
Hatay'da Tofaş ile çarpışan otomobil takla attı — Kaza kamerada
3
Mersin'de Hiranur Davası: 3 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
4
Elazığ'da 1 Yaşındaki Çocuğun Parmağı Çelik Küllüğe Sıkıştı — İtfaiye Kurtardı
5
Ağrı'da 'yumurtasız' pasta sonrası ölüm: 3 kişi tutuklandı
6
Hatay İskenderun'da Alkollü Şahıs 6 Araç ve 4 İş Yerinin Camlarını Kırdı — Tutuklandı
7
Kütahya'da 10. kattan düşen Samet Erkul hayatını kaybetti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi