Samsun'da Ölümlü Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Samsun'da ölümlü kaza: Sürücü serbest bırakıldı
Kaza ve olay yeri
Samsun'da, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Miraç Birinci hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 55 APM 641 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Birinci, aynı yönde ilerleyen 55 AU 028 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet refüjdeki ağaca çarparak otomobilin önüne düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Miraç Birinci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Soruşturma ve adli süreç
Otomobil sürücüsü Yunus İsmail P. (24), Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından sürücü, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan Yunus İsmail P., mahkemece serbest bırakıldı.
