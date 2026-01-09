Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 4 bin 530 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Canik ve İlkadım'daki operasyonda O.K. (31), O.Ö. (32) ve M.A. (21) gözaltına alındı; 4 bin 530 sentetik ecza ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:54
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 4 bin 530 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Canik ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı müdahale

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında O.K. (31), O.Ö. (32) ve M.A. (21) isimli şahıslara ait üç ayrı ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 4 bin 530 adet sentetik ecza ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

Biri kadın olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

