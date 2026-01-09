Samsun İlkadım’da 21 bin 500 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Samsun İlkadım’da düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere saklandığı değerlendirilen 21 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:50
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 21 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olay sırasında evde bulunan T.Ş. (29) ve G.Ş. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

