Samsun İlkadım’da 21 bin 500 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Samsun İlkadım’da 21 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyonda 2 şüpheli gözaltında

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 21 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olay sırasında evde bulunan T.Ş. (29) ve G.Ş. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

