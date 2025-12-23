DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,62 -0,5%
ALTIN
6.132,27 -0,47%
BITCOIN
3.731.433,17 1,42%

Şanlıurfa Akçakale'de bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa Akçakale'de jandarma operasyonunda bin 270 litre kaçak akaryakıt ile 1 pompa ve 4 dolum tabancası ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:19
Şanlıurfa Akçakale'de bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa Akçakale'de bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Jandarma ekipleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçları ile mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Akçakale ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak akaryakıt bulundurulduğu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bin 270 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ve 4 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON KAPSAMINDA BİN 270 LİTRE KAÇAK...

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON KAPSAMINDA BİN 270 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLİRKEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat
2
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis
3
Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı
4
Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu
5
Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi
6
Siirt'te Laboratuvar Skandalı: 8'i Sağlık Çalışanı 30 Kişi Gözaltında
7
Bursa’da İmar Krizi: Hasköy’de Yıkım Traktör Barikatıyla Durduruldu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi