Şanlıurfa Akçakale'de bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Jandarma ekipleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçları ile mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Akçakale ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak akaryakıt bulundurulduğu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bin 270 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ve 4 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

