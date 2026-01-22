Seydişehir'de domuza çarpan otomobil takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Seydişehir'de yola fırlayan domuza çarpan otomobil takla attı

Gece saatlerinde Organize Sanayi mevkiinde kaza

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, gece saatlerinde Seydişehir-Beyşehir yolu 5. kilometresi Organize sanayi civarında meydana gelen kazada bir otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Bayavşar Mahallesinde bulunan Torku dondurulmuş patates fabrikasında çalışan ve Ersin Öksüz idaresindeki 42 K 2442 plakalı Tofaş Şahin marka araç, aniden yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak karşı şeride geçip şarampole uçtu.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, sürücü Ersin Öksüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

